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هبوط إضطرارى لرحلة إير كايروا القادمة من ينبع بسبب عطل فنى مفاجئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، هبوطا اضطراريا لطائرة شركة إير كايروالتابعة لوزارة الطيران المدنى، والقادمة من مدينة ينبع ، بسبب عطل فني مفاجئ حدث بالطائرة.

 

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقي إشارة من قائد رحلة إير كايرو القادمة من ينبع ، يطلب فيها الانتشار السريع بالممر بعد إدراكه وجود عطل فني ، وتم السماح له بالهبوط علي موقع 26 بالمهبط .

 

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وعلي الفور توجهت 4 سيارات من إسعاف المطار إلى مكان الهبوط، و3 سيارات إطفاء ، ونجح قائد الرحلة في الهبوط بنجاح دون أي تأثير ، وتم إنزال الركاب بصالة الوصول .

 

 

 

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