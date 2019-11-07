شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط إضطرارى لرحلة إير كايروا القادمة من ينبع بسبب عطل فنى مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، هبوطا اضطراريا لطائرة شركة إير كايروالتابعة لوزارة الطيران المدنى، والقادمة من مدينة ينبع السعودية ، بسبب عطل فني مفاجئ حدث بالطائرة.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقي إشارة من قائد رحلة إير كايرو القادمة من ينبع ، يطلب فيها الانتشار السريع بالممر بعد إدراكه وجود عطل فني ، وتم السماح له بالهبوط علي موقع 26 بالمهبط .

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وعلي الفور توجهت 4 سيارات من إسعاف المطار إلى مكان الهبوط، و3 سيارات إطفاء ، ونجح قائد الرحلة في الهبوط بنجاح دون أي تأثير ، وتم إنزال الركاب بصالة الوصول .