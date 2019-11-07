شكرا لقرائتكم خبر عن مطران المنيا الكاثوليكى يفتتح مهرجان للشباب 16 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا للكاثوليك، مهرجان الشباب للايبراشية بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا السبت 16 نوفمبر وذلك من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

يستضيف المهرجان المرنم بيتر ساويرس، والأب الدكتور شنودة شفيق مدير مكتب الرسالات الباباوية بمصر في ندوة بعنوان الشباب وحياة الرسالة ولقاء أخر مع الأب الدكتور متى شفيق مدير مكتب التنمية بأسيوط يعقب ذلك حفل توزيع كؤوس وميداليات المسابقات الرياضية، على أن ينتهى المهرجان بفقرة للساحر "كريم المصري"

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في سياق أخر، أعلن الأنبا دانيال لطفى، مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، إن الايبراشية تحتفل بـ عيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الجريجورى فى الـ 25 من ديسمبر المقبل وليس فى السابع من يناير.

وأشار المطران فى قرار جديد وقعه بخط يده، إنه لاحظ اختلاف مواعيد الاحتفال بالعيد فى بعض الكنائس التابعة لايبراشيته فى مدن القناة والدلتا فالبعض يحتفل 7 يناير والبعض الآخر 25 ديسمبر وهو الأمر الذى يؤثر على روح الكنيسة الجامعة ومن ثم قرر توحيد المواعيد عملا بسلطته الكنسية على أن يبدأ صوم الميلاد فى العاشر من ديسمبر أى قبل أسبوعين من قداس العيد.