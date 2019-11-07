بدون بلاغ.. القبض على متهم تحرّش بمحامية في وسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة قصر النيل، الخميس، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش بمحامية في شارع طلعت حرب بوسط القاهرة.

كانت المحامية أسماء نعيم كتبت على صفحتها بموقع "فيسبوك" أنها تعرضت لتحرش لفظي واعتداء بدني من شخص مجهول في شارع طلعت حرب، بدائرة قسم قصر النيل، وأن المارة منعوها من التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة فلاذ بالفرار، فأجلت تحرير المحضر لحين تحسن حالتها النفسية.

وعن ذلك قال مالك عدلي، محامي المجني عليها، إنهم فوجئوا بقيام قسم شرطة قصر النيل بقيادة المقدم حسام العشماوي بعمل تحريات وتفريغ الفيديوهات الخاصة بالواقعة وتحرير محضر بالواقعة والقبض على المتهم.

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وأوضح "مالك" في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أنهم فوجئوا باتصال من المقدم "العشماوي" يطلب من المجني عليها أسماء نعيم التوجه للنيابة للتعرف على المتهم وسماع أقوالها.

وقال "عدلي" لمصراوي إن موكلته تعرّفت على المتهم وأدلت بأقوالها في تحقيقات النيابة، وعلى أثره صدر أمر بحبس المتهم.

وأشاد المحاميان مالك عدلي وأسماء نعيم بسلوك رجال مباحث قسم قصر النيل، متمنين أن يستمر كنهج في مواجهة قضايا التحرش، خاصة أنها سلطة مخولة لهم بموجب القانون لمواجهة الجرائم، مختتمًا "شكرا لمباحث قصر النيل اللي اهتمت واتحركت للقبض على المتهم حماية لأسماء ولغيرها من أهالينا اللي من حقهم يمشوا في الشارع آمنين ومش خايفين".