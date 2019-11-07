ذهب للقبض عليها فوجدها مسنة.. ضابط يسدد 5 آلاف جنيه مديونية غارمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

في لفتة طيبة؛ قام ضابط شرطة بتفعيل روح القانون، حيث قام بدفع مديونية غارمة بعدما اكتشف خلال تنفيذ الحكم أنها مسنة.

عقب قيام قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بتنفيذ حكم قضائي بضبط سيدة مسنة (محكوم عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات فى قضية "إيصال أمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه")، قام النقيب أحمد شاكر الضابط بالقسم بجمع المبلغ المالى من الضباط العاملين بالقسم، وسدد المديونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السيدة.