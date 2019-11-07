ملك البحرين يغادر القاهرة بعد زيارة سريعة التقى خلالها بالرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، مطار القاهرة الدولي، الخميس، بعد زيارة سريعة للبلاد، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرضا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، كما تم تطرقا إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية.

وأشاد عاهل البحرين بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة حققت إنجازات نوعية في مختلف القطاعات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام وإسهاماتها البارزة على امتداد عقود طويلة في دعم مسيرة النهضة والتنمية في البحرين، مثمنا الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا والمصالح العربية وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.