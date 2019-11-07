ملك البحرين يثمن الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة حققت إنجازات نوعية في مختلف القطاعات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام وإسهاماتها البارزة على امتداد عقود طويلة في دعم مسيرة النهضة والتنمية في البحرين، مثمنا الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا والمصالح العربية وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية مساء اليوم الخميس، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي رحب بالملك حمد بن عيسى في بلده الثاني مصر، مؤكدا المكانة العزيزة التي تحظى بها دولة البحرين الشقيقة لدى الشعب المصري، وما تمثله العلاقات المصرية البحرينية من نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الأشقاء العرب، فضلاً عن الحرص على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع البحرين في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب ملك البحرين عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين، مؤكدا حرص البحرين على الاستمرار في تطوير وتعزيز آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين اللذين تربطهما علاقات المودة والأخوة.

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وأوضح المتحدث الرسمي أن المباحثات بين الجانبين تناولت استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

كما تم التطرق إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية، حيث تم التوافق حول دعم جهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

وفي هذا السياق، أشاد الجانبان بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية كريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك لدعم حكومة الإمارات، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حيث يعتبر الاتفاق خطوة محورية في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق.

كان الرئيس السيسي قد استقبل مساء اليوم بمطار القاهرة الدولي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الذي وصل في زيارة قصيرة لمصر.