قرار حكومي بشأن مسجد الظاهر بيبرس بقليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء، بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لعام 2013، المشار إليه النص التالي:

يعتبر من أعمال المنفعة العامة (آثار) مساحة 35 مترًا المأخوذة ضمن حرم مسجد الظاهر بيبرس بقليوب والكائن بمدينة قليوب البلد بحوض داير الناحية تنظيم ج2 بالقطعة رقم 53 ميدان الظاهر بيبرس، والمبينة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية المرفقة.

وجاء في المادة الثانية: "يستبدل بالخريطة المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لعام 2013 المشار إليه، الخريطة المساحية المرفقة بهذا القرار".