أخبار مصر | محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محافظة الجيزة، بيانا قالت فيه، إنها تنوه عن إضطرار الإدارة العامة لمرور الجيزة لغلق شارع الهرم بشكل جزئى بالإتجاهين وذلك لمدة 3 أيام تبدأ فى الساعة الـ 12 صباح غدِ الجمعة الموافق 8/11/2019 وتنتهى فى الساعة الـ 5 من صباح يوم الأحد الموافق 10/11/2019 ، دون توقف لحركة المرور حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الإتجاهين .

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأن الغلق يأتى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالإتجاهين مما يستلزم اجراء غلق جزئي للشارع .

وتقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال .