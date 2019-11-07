أخبار مصر | خالد العناني: الدولة بكاملها تدعم ملف الأثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد العناني: الدولة بكاملها تدعم ملف الأثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير الأثار، إن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها وقياداتها تدعم ملف الأثار خلال العهد الحالي، والدليل هو تشريف دولة رئيس الوزراء وكل قيادات الدولة المصرية من كل الجهات بدءً من مستشار رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان والسادة الوزراء الحاليين والسابقين.

وأضاف العناني أن الدولة المصرية تدرك أهمية ملف الأثار الذي هو عنوان الحضارة المصرية وتميزها ما بين الأمم.

وجاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد العناني أمام رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء البرلمان و600 عالم من 30 دولة في الحفل الختامي للمؤتمر الدولي للمصريات في دورته الثانية عشر والمنعقد بالقاهرة.

ويأتي الحفل ختامًا لمؤتمر المصريات المنعقد في القاهرة بدورته الثانية عشرة برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الأثار، ورصدت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية التجهيزات التي استعدت بها قلعة الناصر صلاح الدين حيث استقبلت منطقة بئر يوسف بالقلعة الزوار.

وقد انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات 3 نوفمبر بحضور ورئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار بفندق ماريوت المينا هاوس بالهرم، وبمشاركة 600 عالم من 30 دولة، ومشاركة 100 طالب مصري.

وشهد المؤتمر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى والدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشباب والرياضة، ومحافظ الجيزة، ورئيس جامعة حلوان، والدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الأثار جامعة القاهرة، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار السابق، والدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار الأسبق.

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من جانبها، قالت رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة علا العجيزى، إن عدد المشاركين فى هذه الدورة وصل إلى 600 عالم من بينهم 379 متحدثا ومقدما لأوراق بحثية، و188 مستمعًا.

وأشارت إلى أن فعاليات المؤتمر ستناقش أوراق ذات عدة محاور، تتمثل فى تاريخ مصر القديمة، وتاريخ علم المصريات، والتعريف بالطرق الحديثة لأعمال الحفائر الأثرية.

وأضافت أن جلسات المؤتمر ستبحث أيضا كيفية إدارة المواقع الأثرية والترميم وعلوم الآثار، والمتاحف، إضافة إلى الفن، واللغة والأدب، والعمارة، والمعتقدات، والحياة فى مصر القديمة، ومناقشة التحديات والمشكلات التى تواجه الآثار المصرية و التغلب عليها.

يذكر أن المؤتمر يعقد بشكل دورى كل أربعة أعوام بإحدى دول العالم لمناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه علوم المصريات، ويعد أحد أهم المؤتمرات العلمية فى مجال علم المصريات فى العالم، وأن هذه هى الدورة الثالثة التى تنظمها وتستضيفها مصر، حيث نظمت من قبل ثلاث دورات لهذا المؤتمر.