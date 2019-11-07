مصر | مصرع طالب صدمته سيارة وفرت هاربة في أبوتشت بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع طالب صدمته سيارة وفرت هاربة في أبوتشت بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى طالب مصرعه، مساء اليوم الخميس، بعد أن صدمته سيارة ملاكي، وفرت هاربة، بقرية القارة، في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد مصرع محمد أحمد ابراهيم، 13 عامًا، مقيم بمركز أبوتشت، صدمته سيارة وفرت هاربة في قرية القارة بمركز أبوتشت بقنا.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

