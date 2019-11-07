شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. استقبال الرئيس السيسي لملك البحرين في مطار القاهرة الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، في مطار القاهرة الدولي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة ضيف مصر الكريم، تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من اواصر اخوة ومودة.

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