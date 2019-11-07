السيسى: علاقة مصر والبحرين تمثل نموذجا للتعاون الاستراتيجى بين الأشقاء العرب

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالملك حمد بن عيسى في بلده الثاني مصر، مؤكداً المكانة العزيزة التي تحظي بها دولة البحرين الشقيقة لدى الشعب المصري، وما تمثله العلاقات المصرية البحرينية من نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الأشقاء العرب، فضلاً عن الحرص على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع البحرين في شتى المجالات.
من جانبه، عبر ملك البحرين عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين، مؤكداً حرص البحرين على الاستمرار في تطوير وتعزيز آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين اللذين تربطهما علاقات المودة والأخوة.
كما أشاد الملك بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة حققت إنجازات نوعية في مختلف القطاعات بقيادة الرئيس، معرباً عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام وإسهاماتها البارزة على امتداد عقود طويلة في دعم مسيرة النهضة والتنمية في البحرين، ومثمناً الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا والمصالح العربية وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
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