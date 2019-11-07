شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لرئيس مصلحة الأمن العام في وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأداء واجب العزاء والمواساة للواء ماجد الأشقر، رئيس فرع مصلحة الأمن العام بالمحافظة في وفاة المغفور لها السيدة والدته، وذلك بمسقط رأسه بعزبة الأشقر التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح . قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة الكريمة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان . رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ولواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، وعدداً من مديري المديريات الخدمية والقيادات الأمنية والتنفيذية.

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