شكرا لقرائتكم خبر عن الطيب: الأزهر يثق بحكمة الرئيس السيسي وإخلاصه في الحفاظ على الوطن والنهوض به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب ثقة مؤسسة الأزهر في حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعزمه وإخلاصه في الحفاظ على الوطن والنهوض به وسط عالم متلاطم الأمواج، مضطرب الغايات والأهداف.

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وقال الدكتور الطيب، خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس السيسي، إن الأزهر الشريف يعكف على صياغة خريطة ثقافيَّة لتجديد الخطاب الدِّيني، وترشيد الوعي الثقافي، والوقوف إلى جوار كل المؤسَّسَات التي تجعل من أهم غاياتها حماية هذا الوطن من عدوى الإرهاب الفكري والجسدي، ومقاومة كل تيَّارات الغلو والإفساد، بمنهجٍ إسلاميٍّ يجعل من مقاصد الشريعة في حماية الدِّين، والنفس، والمال والعِرض، حمايةً للإنسان كلِّ إنسان، قبل حماية الأديان.

وأضاف أنه «رغم مرور 1949 عامًا، على مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، لا تزال الإنسانية حتى هذه اللحظة، ترنو نحو هذا الإشراق الإلهي، وأن رسالة النبي ﷺ ما كان لها أن تكون ملهمة للحضارات على اختلاف توجهاتها؛ لولا هذا البعد الفوقي العجيب الذي تميّزت به، وهو بُعد الآداب الإنسانية العالية، العابرة لحدود الزمان والمكان والأفراد والجماعات».

وأشار الطيب إلى أن «النبي محمدًّا ﷺ، هو من أكبر محيي الخير للإنسانية، وأن ظهوره للعالم أجمع هو أثر لإرادةٍ عُليا»، لافتًا إلى أن الإسلام دين الأخوة الإنسانية والمساواة بين الناس وعصمة الدماء والأموال والأعراض، ومقاصد خُلُقية أخرى أوجزها النبي الكريم في خطبة الوداع التي خاطب فيها الإنسانية جمعاء، وأن الإنسانية عليها أن تفتخر بهذا الرجل العظيم، التي قالت الموسوعة البريطانية عنه: «إن محمدًا اجتهد في سبيل الإنسانية جمعاء».