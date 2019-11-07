شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشارك في معرض الصالون البحري ويوقع مذكرة جزائرية مصرية مشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام د. عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته الحالية للجزائر، وشريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجزائر، بافتتاح الصالون الدولي للصيد البحري في دورته الثامنة بحضور والي ولاية وهران، والعديد من السفراء والهيئات الأجنبية، ويستضيف الصالون الدولي مصر كضيف شرف في دورته، وبمشاركة أكثر من 100 عارض من 11 جنسية مختلفة.

وبحسب بيان، أطلق الوزير حملة تشجير واسعة بالولاية، تشمل عددا من الفضاءات الغابية وكذا الهياكل الرياضية، حيث أعطى إشارة الانطلاق من المركب الأوليمبي 40.000 مقعد.

كما حضر أبوستيت تجربة حول السلامة البحرية، توضح محاكاة لعملية إنقاذ سفينة صيد لحراس السواحل الجزائري والحماية المدنية.

وعلى هامش فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، وقّع أبوستيت ونظيره الجزائري على اتفاقية تعاون لإنجاز مزرعة مشتركة جزائرية مصرية لتربية المائيات، كما شارك في ورشة حول الإبداع والبحث العلمي في تطوير شعبة الصيد البحري وتربية المائيات، فيما وقّع الوزيران مذكرة تعاون في المجال الزراعي والفلاحي واستصلاح الأراضي.

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وأكد عماري أن مذكرة التعاون جاءت دعمًا لمسار التعاون الذي يربط البلدين، وأنها لبنة مهمة في التعاون بينهما.

وذكر أن الاتفاقية «فرصة لتفعيل التعاون الدولي مع مصر لما لها من تجربة رائدة في مجال تربية المائيات وهي فرصة لمستقبل زاهر للتعاون بين البلدين».

كما أوضح الوزير الجزائري أن الاتفاقية الثانية للشراكة التي وقعت لإنجاز مشروع لتربية المائيات بين الجزائر ومصر بولاية بشار، تعد إضافة مهمة للتعاون وتبادل الخبرات ضمن استراتيجية الجزائر في التنمية الوطنية، خاصة بمناطق الهضاب العليا والجنوب من خلال استغلال مشاريع تربية المائيات، مؤكدا أنه بإمكان الاتفاقية فتح فرص للتصدير نحو أفريقيا التي تعد سوقا واعدة.

من جانبه، استعرض أبوستيت تجربة مصر في مجال التنمية المستدامة لتربية المائيات، وأشاد بالتطور الذي شهده مجال الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، مؤكدا ثقته الكاملة بأن العلاقة مع الجزائر ستؤدي إلى تبادل الخبرات، والتعاون التجاري على جميع المستويات،، خاصة في الجانب الزراعي، موضحا أن المشروع الذي سيقام بالجزائر يهدف إلى نقل الخبرات المصرية في مجال تربية المائيات وتبادل الخبرات في إطلاق مشروعات مستقبلية تعتمد على أسس علمية.

وذكر ابوستيت أن قطاع الثروة السمكية في مصر بلغ إنتاجه 1.8 مليون طن سنويا ويسعى للوصول إلى تحقيق 3 ملايين طن سنة 2030، ويحتل المرتبة الثامنة عالميا، وهو يعمل اليوم على تقديم خبراته للجانب الجزائري.