شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر ضم 4 محطات رومانية بطريق «القصير – قفط» للآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة لما نشرته «المصري اليوم» في عدد من تقاريرها، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار 4 محطات رومانية بطريق «القصير – قفط» بمحافظة البحر الأحمر في عداد الأراضي الأثرية، وأن أسماء تلك المحطات هي كل من: «البيضا، والسيالة، والحمرا، والزرقا».

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ويعد طريق القصير- قفط، من أقدم الطرق التي تربط وادي النيل والبحر الأحمر عبر العصور التاريخية المختلفة، وسمي بطريق «روهانو»، أي طريق الآلهة في العصر الروماني، وفي عهد الفراعنة كانوا يرسلون بعثاتهم لمنطقة وادي الحمامات والفواخير لقطع الأحجار والبحث عن مناجم الذهب.

وفي العصر الروماني تم تشييد المحطات الرومانية لتأمين الطريق من غارات البدو المتكررة على القوافل التجارية، ولراحة التجار والإقامة بها لبعض الوقت، وأن تلك المحطات كانت تستخدم لتأمين القوافل التجارية القادمة من موانئ الهند، والشرق الأقصى، وأفريقيا، وخاصة المحملة بالتوابل والعطور والبخور من قفط إلى القصير.

وللخوف من اندثار تلك المحطات، رأت اللجنة الدائمة للآثار المصرية ضمها للآثار.