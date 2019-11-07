شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أحد المكرمين من الرئيس: «ربنا يخلى السيسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت والدة الشيخ مصطفى عبدالسلام، المُكرّم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش الاحتفال بالمولد النبوي، عن سعادتها لتكريم نجلها، معقبة: «ربنا يخلي السيسي ويكرمه»، مما دفع نجلها لإهدائها تكريمه، معقبًا: «أنتِ من تستحقي هذا التكريم.. أنتِ تعبتي معانا أنتِ ووالدي رحمه الله».

Advertisements

وأضافت والدة الشيخ مصطفى عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع الشيخ خالد الجندي ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن ما عليه أبناءها وحفظهم للقرآن الكريم هو كرم من الله سبحانه وتعالي عليهم، معقبة: «الحمد لله من عند ربنا، أنا مش بقرأ وأكتب بس علمناهم كلهم وحفظوا القرآن الكريم».

وتابعت والدة الشيخ مصطفى عبدالسلام: «أن أبنائها لا يفوتهم وقت من الصلاة حتى في عز المطر، ويحرصون على صلاة قيام الله».