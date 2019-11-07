شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تفحص «بصمة» الزيت الخام لتحديد المتسبب في تلوث كورنيش رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل باحثو جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر على «بصمة» من الزيت الخام، الذي ضرب شاطئ كورنيش مدينة رأس غارب لإرسالها إلى معامل الجهاز بالسويس لفحصها ولتحديد الجهة المتسببة في تلوث شاطئ الكورنيش برأس غارب لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة وتحديد الأضرار البيئية والمالية التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية.

فيما رفعت وزارتا البيئة والبترول الطوارئ بين أجهزتها بالبحر الأحمر للسيطرة على التلوث البترولي بالزيت الخام الذي شهده شاطئ كورنيش رأس غارب بخليج السويس، حيث تم الدفع بفرق المكافحة وباحثي البيئة وإجراء مسح بحري وجوي تحسبا لامتداد التلوث لمناطق أخرى.

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ورصدت «المصري اليوم» بالصور والفيديو ظهور تلوث بترولي كبير بالزيت الخام بشاطئ كورنيش مدينة رأس غارب على خليج السويس، وذلك على مساحات متفرقة حيث غطى الزيت الخام الشاطئ بطول يصل كيلومترا وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وللثروة السمكية وللثديات البحرية وامتداد التلوث لمناطق أخرى، وتم إخطار غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة بالواقعة.

وانتقلت لجنة من باحثي البيئة من البحر الأحمر لموقع التلوث للمتابعة وسط مطالب من أهالي مدينة رأس غارب بوقف ظاهرة التلوث البترولي المتكرر بشواطئ المدينة

وكلف مسؤولو وزارة البترول المركز الإقليمي لمكافحة التلوث البترولي برأس غارب ببدء عمليات المكافحة والسيطرة على التلوث ولجراء عمليات شفط وكشط للزيت وإقامة الحواجز المطاطية لمحاصرة التلوث من امتداده لمناطق أخرى.

كان جهاز شؤون البيئة بالغردقة وغرفة العمليات بوزارة البيئة قد تلقى إخطارًا بحدوث تلوث بترولي بالزيت الخام بشاطئ كورنيش رأس غارب، وكان رئيس الوزراء قد كلف وزارتي البترول والبيئة ومحافظة البحر الأحمر بإزالة الترسيبات البترولية القديمة بشواطئ منطقة رأس غارب التي تعرضت لتكرار لحوادث التسرب البترولي خلال السنوات الماضية لتمكين الأهالي من استخدام الشواطئ.