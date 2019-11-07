شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نوعي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة يختار عميد تجارة الإسكندرية سفيرًا للإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الاتحاد النوعي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، رئيس مجلس إدارة مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجمع النظري سابقا، وذلك خلال زيارة لوفد من الاتحاد بمكتبه.

وقلد وفد ترأسه الدكتور حاتم فهيم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعى لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة، «الصيفي» شارة السفارة، تعبيرًا من الاتحاد النوعى لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة للجهود المبذولة لتسهيل العقبات التي تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة من الطلاب لطريق التعلم والتقدم بافتتاح مركز ذوى الاحتياجات الخاصة وأيضاً توفير الأنشطة الطلابية من خلال الاتحاد النوعي في المجالات الفنية والرياضية.