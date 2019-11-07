شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: الخميس بدء صرف معاشات نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام صرف معاشات شهر نوفمبر للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى، والذى بدأ، الخميس، بقيمة 6.14 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف، كذلك بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك لما يزيد على 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، والتى تقرر تقديم صرفها ليصبح الخميس 7 نوفمبر بدلاً من يوم الأحد العاشر من ذات الشهر نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وقد استعرضت «والي» تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات صندوقي التأمينات الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر نوفمبر على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات، حيث وجهت «والي» باتخاذ اللازم نحو التيسير على أصحاب المعاشات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم.