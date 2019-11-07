شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد لملك البحرين موقف مصر الثابت من أمن الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على موقف مصر الثابت من أمن الخليج العربي.

وأعرب العاهل البحريني في بداية اللقاء عن خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق.

ورحب الرئيس السيسي، بحسب وكالة أنباء البحرين، بزيارة بالملك، مؤكداً اعتزازه بروابط الأخوة وعلاقات التعاون المتميزة مع مملكة البحرين وبمواقف البحرين العربية الأصيلة تجاه مصر وشعبها.

واستعرض الجانبان أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة، وسبل تعزيزها على كل الأصعدة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما.

وأكد اعتزاز مملكة البحرين قيادةً وشعباً بعلاقاتها التاريخية الراسخة مع مصر الشقيقة، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز أوجه التعاون واستمرار التشاور والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات.

وأعرب الجانبان عن بالغ اعتزازهما بالمستوى المتطور الذي وصلت اليه العلاقات البحرينية المصرية، وتطلعهما إلى دفع التعاون الثنائي إلى آفاق جديدة من العمل المشترك، في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة تاريخية وثيقة.

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وأشاد بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة وما حققته من إنجازات نوعية في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرباً عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام لمملكة البحرين، وإسهاماتها البارزة وعلى امتداد عقود طويلة في دعم مسيرة النهضة والتنمية في المملكة.

وثمّن ملك البحرين الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا والمصالح العربية، وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد العاهل البحريني أهمية حل مسألة سد النهضة بما يأتي بالخير والازدهار على الدول المعنية ويضمن حقوق مصر في حصتها المائية دون التأثير على أمنها المائي.

ومن جانبه، أثنى الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود الملك البحريني، ودوره الرائد في تطوير وتنمية علاقات مملكة البحرين مع شقيقتها مصر، واصفاً هذه العلاقات بأنها نموذج متميز للتعاون بين الأشقاء، وحيا الدور المشرف للمملكة بقيادة الملك في دعم العمل العربي المشترك، وبمواقفه الحكيمة تجاه قضايا المنطقة، ومشدداً على موقف مصر الثابت من أمن الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما تناولت المباحثات التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.

وقد أشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس السيسي بالتوقيع على اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربا عن تقديرهما البالغ لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في تسوية الأزمة اليمنية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع اليمن الشقيق، وبما يعزز ويرسخ للاستقرار والسلام في المنطقة، وشكر الملك والرئيس السيسي الرئيس اليمني عبدربه منصورهادي وحكومته، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تسهيل هذا الاتفاق المحوري، الذي سيدعم الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.

وأعرب الجانبان عن الأمل في أن يسفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني، لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات والعمل معا، لمعالجة آثار الانقلاب الحوثي والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن واستقراره.