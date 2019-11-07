شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات فنطاس لإمداد مدارس العريش بمياه الشرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم سيارات نقل المياه الفنطاس التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، بإمداد مدارس العريش التعليمية بمياه الشرب، بالتنسيق مع مجلس المدينة.

وأكد اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، في بيان، أنه أصدر توجيهاته بتوفير احتياجات المدارس من المياه، بعد قيام مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمدارس الشهيد أحمد عبدالعزيز الابتدائية، وأحمد عرابي والعريش الإعدادية بنين، والإعدادية بنات، بالمطالبة بإمداد المدارس بالمياه.

وذكر رئيس مركز ومدينة العريش أنه تم إمداد المدارس بمياه الشرب، مقدمًا الشكر والتقدير للمهندس مصطفى عبدالفتاح، رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بشمال سيناء، والمهندس محمد شحاتة، بمرفق مياه العريش.

نقل المياه لمدارس العريش

نقل المياه لمدارس العريش

نقل المياه لمدارس العريش

نقل المياه لمدارس العريش