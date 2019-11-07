شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام» يستقبل وزيرة الهجرة ويبحثان أوجه التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الخميس، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبحث معها أوجه التعاون المشترك بين المجلس والوزارة.

وبحسب بيان، ثمّن رئيس الأعلى للإعلام الجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها الوزارة في مختلف الاتجاهات، مشيدا بمبادرة «مصر تستطيع» التي تتطور عامًا بعد آخر، وشددت الوزيرة على أهمية دور الإعلام في دعم جهود الدولة ومسيرة التنمية التي تشهدها مصر حاليا.

وناقش الجانبان التعاون المشترك في المبادرة الجديدة للوزارة «مصر.. بداية الطريق»، والتي ستخصص نسختها الأولى لأفريقيا مطلع العام الحالي، وجرى الاتفاق على دعوة الإعلاميين والصحفيين من خريجي مركز تدريب الأفارقة، والذين وصلوا لمناصب مرموقة في بلادهم من بين خمسة آلاف خريج من مركز التدريب التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.