شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الأمة الإسلامية بحاجة مُلحّة إلى ثورة على المتاجرة بالدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أننا كأمة إسلامية في حاجة ملحة إلى ثورة حقيقية في الفكر الديني، ليس على الدين، ولن تكون أبدًا، إنما هي ثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة، ثورة على المتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجماعات التطرف والإرهاب، ثورة تعود بالخطاب الديني إلى مساره الصحيح دون إفراط أو تفريط، بحيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد هي الحاكمةُ لمسارات الاجتهاد والتجديد.

وقال وزير الأوقاف، في كلمته خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية الأسبق، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وكبار قيادات الدولة والشخصيات الوطنية والتنفيذية والدينية وسفراء عدد من الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف: «إننا قد استطعنا بفضل الله (عز وجل) في إطار خطتنا الدعوية أن نبني نسقًا معرفيًّا مستنيرًا، يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح النص».

وأضاف وزير الأوقاف: «هذا النسق المعرفي يقوم أيضا على إحلال مناهج الفهم والتفكير محل مناهج الحفظ والتلقين دون تأمل أو تحليل، والانتقال من فقه الجماعة النفعي إلى فقه بناء الدول، ومن فقه دولة الأغلبية القديمة إلى دولة المواطنة المتكافئة الحديثة، متجاوزين مصطلح الأقلية والأكثرية إلى مصطلح الدولة الوطنية، ومن الثقافة المغلقة إلى آفاق الثقافة الرحبة، بما يسهم في بناء الشخصية الواسعة الأفق القادرة على فهم التحديات وفك شفراتها ووضع الحلول المنطقية لمعالجتها، والانتقال من فقه ما قبل الدولة الحديثة إلى فقه ما بعد الدولة الحديثة، بل من فقه ما قبل النظام العالمي إلى فقه ما بعد النظام العالمي».

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من يتصدى للحديث في الشأن العام عالمًا كان، أم مفتيًا، أم سياسيًّا، أم إعلاميًّا، لابد أن يكون واسع الأفق ثقافيًّا ومعرفيًّا، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي لابد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والدولية المتصلة بالأمر المفتى فيه، حتى لا تصدر بعض الآراء والفتاوى الفردية المتسرعة في الشأن العام، بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فنضَع دولنا بين خيارين أحلاهما مُرّ كما يقولون، إما الاصطدام بالمؤسسات والمنظمات الدولية، وإما تهمة مُعاداة شرع الله (عز وجل).

Advertisements

وقال الوزير: «لم يقف دورنا في وزارة الأوقاف عند بناء هذا النسق المعرفي والفكري والدعوي، إنما صاحبه برامج تدريبية وتثقيفية جادة لبناء جيل مستنير من الأئمة العلماء يشرف خمسة شباب منهم بتكريمكم: اثنان من الأئمة المتدربين بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، واثنان من أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وخامس من خريجي الدورة الثانية لتنمية المهارات الإعلامية والتواصل المجتمعي التي نعقدها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام».

وأضاف جمعة: «وتأكيدًا على اهتمامنا بدور المرأة يتم تكريم إحدى الواعظات المتميزات لحصولها على المركز الأول بين جميع المتدربين من الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف، وقد وسعنا عملنا التثقيفي المشترك مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، فضلاً عن العمل المشترك مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية».

وأوضح وزير الأوقاف أن خطة الوزارة في المرحلة المقبلة تقوم على أساسين: «الأول: استكمال مسيرة التجديد، والثانى: التحول بهذا النسق المعرفي من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع، وثقافة شعب، وثقافة أمة، والعمل على نشر هذا الأنموذج عالميًّا لتصحيح صورة الإسلام، وإزالة ما ران على صفحته النقية من شوائب، وهو ما جعلنا نترجم خطبة الجمعة أسبوعيًّا إلى ثماني عشرة لغة، وننشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية بهذه اللغات، وأن نطلق حملتنا العالمية طوال هذا الشهر الكريم تحت عنوان (هذا هو الإسلام) بعشرين لغة، وبشراكة دولية واسعة».

وقال وزير الأوقاف: «يسرني أن أتقدم باسمي وباسم جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بكل الشكر والتقدير لكم على اهتمامكم بتحسين الأحوال المعيشية والمالية للأئمة، فبناء على ما وجهتم به في ذلك، وعلى تدبير التمويل اللازم من الموارد الذاتية للوزارة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة في بدل صعود المنبر قدرها 600 جنيه للحاصلين على درجة الليسانس، و800 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير، و1000جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك من بداية الشهر المقبل 1 ديسمبر، إضافة إلى مائة جنيه شهريًّا بواقع 1200 جنيه سنويًّا لكل إمام لتوفير الزي اللائق له بمعرفة وزارة الأوقاف.

وأضاف: «ولا ننسى ولن ننسى أن الزيادة الأولى في بدل صعود المنبر عام 2015 م وقدرها 1000 جنيه لكل إمام قد أجراها الله على يديكم، مما يستوجب كل الشكر والتقدير لكم»، واختتم قائلا: «اسمحوا لي أن أقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين بالأوقاف نسخة كريمة من كتاب الله العزيز».