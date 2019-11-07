شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية أسيوط الجديدة تحتفل بمناسبة عيد تجليس الأنبا «لوكاس» 33 بمشاركة القيادات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية بمحافظة أسيوط التهنئة للأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، رئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي (المعلق) بجبل أبنوب، بمناسبة عيد تجليسه الـ 33، وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة أسيوط الجديدة.

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جاء ذلك بحضور اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، واللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، واللواء عصام غانم، مدير فرع الأمن العام، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك، مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء أيمن حسني، مدير جهاز الأمن الوطني، والعميد أيمن عبدالمقصود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والعميد أحمد قدري، وكيل جهاز الأمن الوطني بأسيوط، والعميد أحمد رجائي، نائب رئيس جهاز المخابرات الحربية بأسيوط، والمقدم سامح كمال، بقطاع الأمن الوطني، والعميد أشرف مرسي، مدير إدارة المرور بالمحافظة، والدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندسة نبيلة على محمود، رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

وعبّر الحضور عن خالص تحياتهم وتقديرهم للأنبا لوكاس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 33 لتجليسه على كرسي إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والذي يتم الاحتفال به سنويًا في جو من الحب والسلام، يجسد قوة العلاقات بين فئات الشعب، مسلمين وأقباطًا، مشيدًا بدور الأنبا لوكاس في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة والمشاركة في مبادرات «أسيوط بلا أمية» و«أسيوط بلا ثأر» ومبادرات التنمية المجتمعية.

كما وجه الأنبا لوكاس رسالة شكر وتقدير لجميع القيادات التي شاركت في تقديم التهنئة بتلك المناسبة، داعيًا الجميع إلى التعاون لدفع عجلة البناء واستكمال مشروعات التنمية وبناء الإنسان المصري.