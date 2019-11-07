شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرافق: صرف حافز المولد النبوي الشريف لصغار العاملين بالكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق في اجتماعه برئاسة الدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة، أهمية التواصل والتنسيق مع المسؤولين بوزارة الكهرباء من أجل النهوض بالعملية الإنتاجية وتحسين أداء وأحوال العاملين.

ووجه رئيس النقابة العامة الشكر لكل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أسامة عسران، نائب الوزير، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة، والمحاسب عبدالمحسن خلف، العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب، على رعايتهم لجميع العاملين في القطاع والموافقة على صرف حافز المولد النبوى الشريف بواقع 110 جنيهات للحرفيين والسائقين وعمال الخدمات المعاونة بقطاع الكهرباء.

كما بعث مجلس إدارة النقابة العامة برسالة شكر وتقدير للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، والدكتور ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على رعايتهما المتواصلة للعاملين في هذا القطاع الحيوى.