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وفاة والد الفنان أكرم حسني

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفنان أكرم حسني وفاة والده، مساء الخميس، قائلًا: «أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال حسني، في حسابه على «فيس بوك»: «صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجارٍ تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة».

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