شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان أكرم حسني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الفنان أكرم حسني وفاة والده، مساء الخميس، قائلًا: «أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».
وقال حسني، في حسابه على «فيس بوك»: «صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجارٍ تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة».
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