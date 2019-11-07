شكرا لقرائتكم خبر عن دير مارمينا يصدر "صفحات كتابية" و "لآلئ للحياة" كتابين للبابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية أن مطبعة دير مارمينا بصحراء مريوط بالإسكندرية ، أصدرت كتابين لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أولهما كتاب "صفحات كتابية" والثاني كتاب "لآلئ للحياة". يذكر أن مطبعة دير مارمينا مريوط نشرت ما يقرب من عشرين كتابًا لقداسة البابا.

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