شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بتخريج أئمة ودعاة افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقامت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، اليوم ، حفلاً لتكريم أئمة وعلماء أفريقيا من دول "كينيا ، تشاد ، كوت ديفوار ، نيجيريا"، الذين تلقوا دورة تدريبية بعنوان " مواجهة خطر أفكار التنظيمات الإرهابية"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة في الفترة من 13 أكتوبر حتى7 من نوفمبر الجارى.

وقال أسامة يس، نائب رئيس المنظمة، إن الدورة تأتي في إطار خطة الاهتمام بأفريقيا ، وأوصي المتدربين بأن يكونوا خير سفراء وألا يقطعوا الصلة بالمقر الرئيس بالقاهرة وأن يحرصوا علي نشر فكر الازهر المعتدل عقب العودة لبلادهم.

وأكد الدكتور عبد الدايم نصير مستشار فضيلة الإمام الاكبر و أمين عام المنظمة ، أنه حان الوقت لتحرير القارة الأفريقية من الاستعمار الفكري الذي يهدف لاستنزاف القدرات و تفريق الأمة ووجه الدعاه بضرورة نقل ما تلقوه خلال الدورة ليساهموا في نشر فكر الإعمار والحضارة ويقظة العقل المسلم .

تضمنت الدورة التدريبية العديد من المحاور ، أبرزها تفنيد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بأسلوب عصري يناسب كل الفئات، والتعريف بسماحة الإسلام ووسطيته ، كذا التركيز على أهم القضايا المثارة في البلدان الأفريقية ووضع الحلول الفكرية لهذه القضايا بما يسهل مهمة الأئمة والدعاة عقب العودة إلي بلدانهم .

تأتي الدورة في إطار اهتمام وحرص المنظمة علي الاهتمام بعلماء أفريقيا ، وتتويجاً للأدوار الهامة التى يلعبها الأزهر، والمنظمة بفروعها المنتشرة في ربوع القارة الأفريقية ، في خدمة العالم الإسلامى والتصدى للقضايا الفكرية التي تثيرها جماعات العنف والتطرف.

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حضر الحفل الدكتور صلاح العادلي أمين عام هيئة كبار العلماء ، و الدكتور خالد عمران أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.