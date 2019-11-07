شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر عدد من القرارات لرئيس الوزراء .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس ، عدد من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ومنها إخراج كلا من المسطح البالغ مساحته 94.41متر مربع بناحية قفط بقنا والمسطح والبالغ مساحته فدان و4 قراريط بمركز كفر صقر بالشرقية من عداد الأراضى الأثرية . كما تضمنت القرارات اعتبار الأراضى المملوكة للدولة والمعروفة بالمحطات الرومانية والواقعة بطريق القصير - قفط بالبحر الأحمر أرضا أثرية. Advertisements

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