شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف معاشات نوفمبر المحولة على بنك ناصر ومكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، انتظام صرف معاشات شهر نوفمبر للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى والتى بدأ اليوم الخميس صرفها بقيمة 6.14 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف، كذلك بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه ،والتى تقرر تقديم صرفها ليصبح اليوم الخميس السابع من نوفمبر بدلاً من يوم الأحد العاشر من ذات الشهر نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات صندوقي التامينات الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر نوفمبر على مدى ساعات اليوم والتى أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات حيث وجهت باتخاذ اللازم نحو التيسير على اصحاب المعاشات

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعى، إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم .