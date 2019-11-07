شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: هبوط جديد لليرة التركية أمام الدولار وتحتل المركز الثانى كأضعف العملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة رويترز إن سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية سوف يرتفع خلال الفترة القادمة ، موضحة أنه من المتوقع إنخفاض سعر الليرة التركية ليصبح بعد شهر 5.80 ليرة للدولار، و6 ليرة للدولار بعد 3 أشهر، وبعد 6 أشهور سوف يصبح سعر الليرة 6.233 للدولار بينما سيصبح بعد 12 شهر 6.415 ليرة للدولار الواحد.

ويتوقع الخبراء ، إنخفاض قيمة الليرة لتصل إلى 6.30 ليرة للدولار الواحد بعد 12 شهر وفقاً لإستبيان شهر أكتوبر ، ووفقاً لما نقلتة World of Bosses، فإن قيمة الليرة التركية قد انخفضت بنسبة 8 فى المائة تقريباً وفقاً لإستبيان رويترز.

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ومن المتوقع أن تحتل المركز الثانى بحلول نهاية عام 2019 فى قائمة أضعف العملات أداءً بعد البيزو الأرجنتينى الذى تزعزع خلال الأزمة المالية الأرجنتينية.