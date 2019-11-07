شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: هبوط جديد لليرة التركية أمام الدولار وتحتل المركز الثانى كأضعف العملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة رويترز إن سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية سوف يرتفع خلال الفترة القادمة ، موضحة أنه من المتوقع إنخفاض سعر الليرة التركية ليصبح بعد شهر 5.80 ليرة للدولار، و6 ليرة للدولار بعد 3 أشهر، وبعد 6 أشهور سوف يصبح سعر الليرة 6.233 للدولار بينما سيصبح بعد 12 شهر 6.415 ليرة للدولار الواحد.
ويتوقع الخبراء ، إنخفاض قيمة الليرة لتصل إلى 6.30 ليرة للدولار الواحد بعد 12 شهر وفقاً لإستبيان شهر أكتوبر ، ووفقاً لما نقلتة World of Bosses، فإن قيمة الليرة التركية قد انخفضت بنسبة 8 فى المائة تقريباً وفقاً لإستبيان رويترز.
ومن المتوقع أن تحتل المركز الثانى بحلول نهاية عام 2019 فى قائمة أضعف العملات أداءً بعد البيزو الأرجنتينى الذى تزعزع خلال الأزمة المالية الأرجنتينية.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: هبوط جديد لليرة التركية أمام الدولار وتحتل المركز الثانى كأضعف العملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.