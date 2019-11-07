شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الناتو يحذر أوروبا وأمريكا من نهوض الصين والتغير التكنولوجى المذهل والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت وكالة سبوتنك عن ستولتنبرج متحدثا في مركز أبحاث في ألمانيا، "يجب على أوروبا وأمريكا الشمالية العمل معا لفهم المشهد الجيوستراتيجي المتغير والاستجابة له، وهذا يشمل نهوض الصين والوتيرة المذهلة للتغير التكنولوجي، سيكون عند الصين قريبا أكبر اقتصاد في العالم، وعندها بالفعل ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم وتستثمر بكثافة في الفرص الجديدة".
وأشار إلى أن الصين قامت خلال السنوات الخمس الماضية بتجديد أسطولها بـ 80 وحدة من السفن والغواصات، وهذا ما يعادل البحرية الملكية البريطانية. بالإضافة إلى ذلك، الصين استعرضت مؤخرا صاروخا باليستيا أسرع من الصوت وصواريخ مضادة للغواصات...
واعترف ستولتنبرج أن "الصين أصبحت واحدة من رواد العالم في تطوير التقنيات الجديدة، من 5 جي إلى التعرف على الوجوه، ومن الحوسبة الكمومية إلى جمع كميات هائلة من البيانات العالمية".
وأضاف "لذلك نحن بحاجة إلى فهم ما يعنيه تأثير الصين المتزايد وحجمه لأمننا. ليس فقط أمننا المشترك، ولكن أيضا حريتنا وديمقراطيتنا وسيادة القانون"، وحث أوروبا وأمريكا الشمالية على "مواجهة التحديات المستقبلية معا".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام الناتو يحذر أوروبا وأمريكا من نهوض الصين والتغير التكنولوجى المذهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.