شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن تجميد العمل فى مسلسل بابا العرب لعدم توافر التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دير القديس الأنبا بيشوى تجميد العمل فى مسلسل بابا العرب "إلى أن يشاء الله"، وفقا لبيان رسمى، نظرا لعدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بالدير. وجاء ذلك على لسان الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى . كان دير الانبا بيشوي القبطي، قد أعلن عن إنتاج مسلسل تلفزيوني بعنوان "بابا العرب" يروي قصة حياة البابا شنودة،و يلعب بطولته النجم ماجد الكدواني، غير أن اسم المسلسل أثار الجدل في الشارع القبطي بين من يرى أن البابا شنودة له مواقف قومية وعربية ومن ثم الاسم ينطبق عليه، ومن يرى أن الاسم يقحم السيرة الباباوية في السياسة رغم أن الدير وهو الجهة المنتجة لا علاقة لها بالأمر

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