شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الانتهاء من مراسم دفن جثمان هيثم أحمد زكي بجوار والده الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الانتهاء من مراسم دفن جثمان هيثم احمد زكي بجوار والده الراحل.

زيزو وقفشة وأحمد جمعة يقودون تشكيل المنتخب أمام ليبيريا

أعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة المباراة الودية بعد قليل أمام ليبيريا على استاد برج العرب، استعدادا لمواجهتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

الطب الشرعى: تشريح جثمان هيثم زكى استغرق ساعة ونصف لبيان أسباب الوفاة

قال الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعى، وكبير الأطباء الشرعيين إن المعامل الطبيبة والكيماوية بالمصلحة بدأت فى التحاليل الفنية للعينات التى تم سحبها من جثمان الممثل الراحل هيثم أحمد زكى التى تم تشريحها اليوم لبيان سبب الوفاة مشيرا الى ان السبب غير معلوم حتى الآن.

رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصورى يكشف عن بعض تمارين رواد الفضاء.. فيديو

كشف رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري فى تغريدة على حسابه الرسمي على شبكة تويتر، عن بعض التمارين التى يجريها رواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية.

لأول مرة.. إيطاليا تبدأ تدريس مادة تغير المناخ إلزاميا بالمدارس عام 2020

أعلنت وزارة التعليم بإيطاليا، اليوم ،بدء تدريس مادة تغير المناخ كمادة إلزامية بداية من عام 2020 لتوعية الأطفال بمخاطر تلك القضية وكيف يمكن للأشخاص أن يشاركوا فى الحد من التغير المناخى.

الانتهاء من مراسم دفن جثمان هيثم احمد زكي بجوار والده الراحل

انتهت منذ قليل، مراسم دفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، بمقابر الأسرة على طريق الواحات بأكتوبر، ليكون بجوار جثمان والده أحمد زكى والفنان ممدوح وافى الذى دفن هو الآخر فى هذه المقبرة بناء على وصيته بدفنه بجوار صديق عمره أحمد زكي.

بسام راضى: الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين اليوم

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

توى العالمية تبدأ رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ خلال موسم الشتاء الحالى

اختُتمت أمس فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2019 “World Travel Market”، التي انعقدت بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4-6 نوفمبر الجاري؛ حيث أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة إلى النجاح الذي حققته المشاركة المصرية في البورصة هذا العام، مشيرا إلي أن الجناح المصري شهد إقبالا كبيرا سواء من قبل شركات السياحة ومنظمي الرحلات طوال أيام المعرض، أو من قبل الجمهور الذي حضر في اليوم الأخير لفعاليات البورصة.

نص كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التطرف والإرهاب، والتشكيك الكاذب، والافتراء على الحق، وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية التى نواجهها، لن تثنى هذا الشعب ذى الإرادة الحديدية عن المضى فى طريقه نحو المستقبل الأفضل، مضيفاً:"سنواجه الشر بالخير، والهدم بالبناء، واليأس بالعمل، والفتن بالوحدة والتماسك".

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أسرار غريبة عن عمل المخابرات الألمانية خلال 60 عام تكشف لأول مرة..صور

لأول مرة تكشف المخابرات الخارجية الألمانية (BND) الكثير من أسرارها، وأصبح بإمكان الجمهور الإطلاع على ما تقوم به من أعمال.





حكام مباريات جولة افتتاح كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن حكام مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تنطلق غدا بمباراة مصر مع مالى باستاد القاهرة.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لمؤشراتها، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 737.365 مليار جنيه.

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان هيثم أحمد زكي.. فيديو

أثار خبر رحيل الفنان هيثم أحمد زكى صدمة كبيرة سواء داخل الوسط الفنى أو جمهوره ومحبيه، مفارقة غريبة بعدما توفى فى الـ35 من عمره، وهو نفس العمر التى رحلت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد.

الكرملين: روسيا مستعدة لتسليم فرنسا رفات رفيق نابليون إذا طلبت باريس

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم، الخميس، أن بلاده على استعداد لتسليم فرنسا رفات رفيق نابليون، الجنرال سيزار تشارل - إتيان جيودين، التي عثر عليها بالقرب من مدينة سمولينسك، إذا رغب الجانب الفرنسي بذلك.

سوبر كورة يكشف تفاصيل أول ظهور لطاقم تحكيم نسائى فى أمم أفريقيا

يكشف سوبر كورة تفاصيل ظهور أول طاقم تحكيم نسائي فى مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة حيث يتواجد طاقم تحكيم نسائى وحيد ضمن قائمة حكام البطولة.

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الامم الافريقية للشباب تحت 23 عاما "توتال مصر 2019، TOTAL U-23 Africa Cup of Nations, EGYPT 2019 عّن تميمة البطولة التى ستنطلق غدا باستاد القاهرة وتستمر حتى 23 نوفمير الجارى.

برلمانى يهاجم انتشار وباء الدروس الخصوصية فى الجامعات

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حول انتشار وباء الدروس الخصوصية بالمعاهد والجامعات المصرية خاصة كليات القمة، واستمرار استنزاف جيوب أولياء الأمور حتى بعد كابوس دروس الثانوية العامة.

الرئيس يوجه بعقد مؤتمر "الشأن العام" بشراكة وطنية واسعة.. الأوقاف: المؤتمر يستهدف مواجهة الأفكار المتطرفة بالشراكة مع الأزهر.. وتكريم رمزى الوسطية "العيسى" و"خاطر" من السعودية وتشاد لدورهما الإنسانى والدينى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر "الشأن العام" لاستضافة النخبة المصرية بشراكة وطنية واسعة برعاية وحضور الرئيس وبالشراكة بين وزارة الأوقاف والأزهر.

النجوم يودعون وريث إمبراطور التمثيل أحمد زكى.. هيثم يرحل فى نفس عمر رحيل والدته بعد معاناة مع اليتم والوحدة.. تأخر الجثمان عن صلاة الجنازة بسبب عدم وجود أقارب.. و50 كفنا من النجوم ومياه زمزم لتغسيل الراحل

صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني بعد رحيل الفنان هيثم احمد زكي -بدون سابق إنذار- إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، هيثم زكي الذي لم يتخط الـ 35 عاماً في مفارقة غريبة، نظراً لأنه نفس سن وفاة والدته الفنانة هالة فؤاد حيث عاني كثيراً في حياته فلم يهنأ بالعيش مع والده ووالدته حيث انفصلا بعد ولادته بفترة قصيرة ثم رحلت الأم ليفتقد حنانها، كما لم يتمكن من أن يهنأ بوالده طويلاً فما أن تحسس طريقه في الفن.