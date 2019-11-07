إكسترا نيوز: أردوغان يشن حملات لإغلاق جميع الحسابات المعارضة له

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة "إكسترا نيوز"، أن إدارة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أقدمت على إغلاق حساب بلدية ديار بكر، التي يرأسها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، حيث جاء ذلك فى الوقت الذى شن فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حملة لغلق الحسابات التابعة للمعارضين الأتراك. Advertisements وأشار تقرير القناة، إلى أن موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" حجب حسابات رئاسة بلدية تابعة لأردوغان بسبب حسابات زائفة تم استخدامها لزيادة عدد المتابعين. ولفتت القناة ، إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، شن حملات لإغلاق جميع الحسابات المعارضة له علي مواقع التواصل الاجتماعي.

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