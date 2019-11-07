شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الشرعى: تشريح جثمان هيثم زكى استغرق ساعة ونصف لبيان أسباب الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعى، وكبير الأطباء الشرعيين إن المعامل الطبيبة والكيماوية بالمصلحة بدأت فى التحاليل الفنية للعينات التى تم سحبها من جثمان الممثل الراحل هيثم أحمد زكى التى تم تشريحها اليوم لبيان سبب الوفاة مشيرا الى ان السبب غير معلوم حتى الآن.

وأوضح حسان فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن المصلحة استقبلت جثمان هيثم أحمد زكى بقرار من النيابة العامة بتشريح الجثمان وبعد أخذ الاجراءات اللازمة للتشريح من تصوير الجثة وفحصها ظاهريا تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ثم تم التشريح واخذ مجموعة من العينات.

Advertisements

وتابع: أن الأطباء الشرعيين استغرقوا مدة ساعة ونصف فى تشريح الجثمان، مشيرا إلى أنه تم إرسال العينات إلى المعامل الطبية والكيماوية لتحليلها وبيان عما إذا كانت الوفاة تعود لأسباب مرضية أو سموية أو كيماوية لاعداد التقرير اللازم حول الوفاة مؤكدا بأن التقرير النهائي لم يصدر حتى الآن.