شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الشرعى: تشريح جثمان هيثم زكى استغرق ساعة ونصف لبيان أسباب الوفاة والان مع تفاصيل الخبر
وتابع: أن الأطباء الشرعيين استغرقوا مدة ساعة ونصف فى تشريح الجثمان، مشيرا إلى أنه تم إرسال العينات إلى المعامل الطبية والكيماوية لتحليلها وبيان عما إذا كانت الوفاة تعود لأسباب مرضية أو سموية أو كيماوية لاعداد التقرير اللازم حول الوفاة مؤكدا بأن التقرير النهائي لم يصدر حتى الآن.
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