برلماني يُشيد بحديث السيسي عن جهود الدولة في محاربة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وجه النائب تامر عبدالقادر، تهنئته للشعب المصري والأمه الإسلامية، بمناسبة احتفالات المولد النبوى الشريف، متمنيًا أن يعيده المولى بالخير واليمن والبركات، وأن يحمى الخالق البلاد من أي مكروه وسوء.

وبعث "عبدالقادر"، بعدة برقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وشيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، حيث أشاد فى البرقيات بجهود الدولة ومؤسسة الأزهر الشريف، بالتنسيق مع أجهزة الدولة، لمحاربة الفكر المتطرف، والإرهاب بكافة أطيافه وصوره، لافتًا إلى أن محاولات نشر الشائعات التى يراد بها السوء والتخريب فى مؤسسات الدولة، لن تنال من أمن واستقرار مصر شيئًا، ولن تثنى الشعب المصري عن المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل.

وأشاد عبدالقادر بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، اليوم، لافتًا إلي أن كلماته تضمنت مجموعة من الرسائل المهمة، والتي أكد فيها أن التطرف والإرهاب والتشكيك والافتراء وجميع محاولات التخريب والترهيب المادية والمعنوية لن تثني هذا الشعب العظيم عن المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أنها رسالة لكل من تسول له نفسه إشعال الفتن في المجتمع وليعلم أن وحدة الشعب وتماسكه أقوى من أي اختراق.

كما أشاد عبدالقادر، برسالة الرئيس التي أكد فيها أنه سيتم مواجهة الشر بالخير والرد على محاولات الهدم بالبناء واليأس الذي تحاول جماعات الشر وسفك الدماء غرسه في نفوس المواطنين الآمنين بالعمل، والتأكيد على وسطية الدين الإسلامي ومحاربة العنف والفكر المتطرف.