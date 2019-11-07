الكنيسة تعلن تجميد العمل بمسلسل "بابا العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: أعلن دير القديس الأنبا بيشوى تجميد العمل في مسلسل بابا العرب "إلى أن يشاء الله"- وفقا لبيان رسمي-، وذلك نظرًا لعدم توافر التمويل المطلوب لأسباب خاصة بالدير. وجاء ذلك على لسان الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي. كان دير الأنبا بيشوي القبطي، قد أعلن عن إنتاج مسلسل تلفزيوني بعنوان "بابا العرب" يروي قصة حياة البابا شنودة، ويلعب بطولته النجم ماجد الكدواني، غير أن اسم المسلسل أثار الجدل في الشارع القبطي بين من يرى أن البابا شنودة له مواقف قومية وعربية ومن ثم الاسم ينطبق عليه، ومن يرى أن الاسم يقحم السيرة الباباوية في السياسة رغم أن الدير وهو الجهة المنتجة لا علاقة لها بالأمر.

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