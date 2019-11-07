مصر | سدد مديونيتها ووفر لها مبلغ إعاشة.. ضابط ينقذ "مُسنة" من الحبس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سدد مديونيتها ووفر لها مبلغ إعاشة.. ضابط ينقذ "مُسنة" من الحبس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب قيام قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بتنفيذ حكم قضائي، بضبط سيدة مسنة (محكوم عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات فى قضية "إيصال أمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه")، قام النقيب أحمد شاكر الضابط بالقسم بجمع المبلغ المالي من الضباط العاملين بالقسم، وسدد المديونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السيدة، كما قام بإعطائها مبلغ مالى آخر لمساعدتها.