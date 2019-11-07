مصر | العثور على جثة شخص مجهول الهوية في ترعة بجنوب الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة شخص مجهول الهوية في ترعة بجنوب الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر أهالي مركز اسنا جنوب محافظة الأقصر، على جثة رجل أربيعي، ملقاه في مياه ترعة الفارسية.



تعود تفاصيل الواقعة عندما عثر الأهالي، على جثة طافية في المياه، حيث تم على الفور اخطار النجدة لانتشالها من مياه ترعة الفارسية بمركز اسنا.



وبانتشال الجثة، تبين أنها لرجل في العقد الرابع من عمره، حيث تم نقله إلى مستشفى اسنا العام، عن طريق سيارة اسعاف. وبانتشال الجثة، تبين أنها لرجل في العقد الرابع من عمره، حيث تم نقله إلى مستشفى اسنا العام، عن طريق سيارة اسعاف. وبفحص جثمان الرجل، تبين بالكشف الطبي الظاهري، إصابته بطلق ناري في الرأس والرقبة، قبل إلقاءه في مياه الترعة، ويرجح أنه عملية القتل كانت منذ 3 أيام أو أكثر، حيث طفت على المياه بعد تضخم الجثة.



تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى اسنا العام، لحين انتداب الطب الشرعي من قبل النيابة العامة، لمعرفة سبب الوفاة والتوقيت المعاصر لها، إضافة إلى طلب النيابة عمل التحريات اللازمة حول الواقعة ومعرفة هوية المجني عليه.

