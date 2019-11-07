مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": أسباب وفاة هيثم زكي.. ووقف تسليم استاد الإسماعيلية لـ"استادات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": أسباب وفاة هيثم زكي.. ووقف تسليم استاد الإسماعيلية لـ"استادات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

عاجل.. مفاجأة من النيابة بشأن أسباب وفاة الفنان هيثم زكي

أسفرت معاينة نيابة الشيخ زايد بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص، المحامي العام لنيابات أكتوبر عن مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، حيث عثرت النيابة على مكملات غذائية يتناولها هيثم أثناء التمرين.

التحفظ على كاميرات المراقبة بفيلا الفنان هيثم زكي

أمرت نيابة الشيخ زايد بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص المحامي العام لنيابات أكتوبر بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بفيلا الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وكاميرات الصيدلية التى توجه إليها عقب شعوره بمغص شديد وفقا لأقوال أحد أفراد الأمن الخاص المكلف بتأمين الكومبوند، والذي قرر أنّ الفنان هيثم خرج فجر أمس، وكان يبدو عليه حالة التعب والإرهاق، وأخبرهم بأنه يعاني من "مغص"، وذهب إلى إحدى الصيدليات داخل الكومبوند، لشراء أدوية، وعاد مرة أخرى إلى الشقة.

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"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

استمعت نيابة الشيخ زايد بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص، المحامي العام لنيابات أكتوبر، إلى أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي التي أدلت بأقوالها أمام إسلام شاكر وكيل نيابة أول وثانٍ الشيخ وقالت إنها كانت تتواصل معه هاتفيا للاطمئنان إليه وآخر مكالمة بينهما كانت الساعة الرابعة فجر يوم الأربعاء وبعدها لم يجب عن هاتفه تماما حتى استبد بها القلق واتصلت هاتفيا بخالته التي اعتادت التوجه للاطمئنان إليه وأبلغا أمن الكمبوند، وتم الاتصال بالشرطة لكسر باب الشقة، وأشارت التحريات إلى أن مساعد الفنان كان أحيانا يبيت معه بالشقة إلا أنه لم يكن برفقته تلك الليلة.

ننشر حيثيات "الإدارية العليا" بوقف "قرار الشباب والرياضة" للانتفاع باستاد الإسماعيلية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بوقف قرار وزير الشباب والرياضة المتضمن إسناد حق الانتفاع والإدارة والاستثمار لاستاد الإسماعيلية الرياضي لشركة استادات.

"مغص وقيء".. استدعاء مسئول صيدلية باع دواء لـ هيثم زكي قبل وفاته

تباشر النيابة العامة، بالشيخ زايد، التحقيقات في واقعة وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وكشفت المناظرة الأولى للنيابة عدم وجود إصابات ظاهرية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.