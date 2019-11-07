مصر | التحفظ على كاميرات المراقبة بفيلا الفنان هيثم زكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحفظ على كاميرات المراقبة بفيلا الفنان هيثم زكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشيخ زايد بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص المحامي العام لنيابات أكتوبر بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بفيلا الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وكاميرات الصيدلية التى توجه إليها عقب شعوره بمغص شديد وفقا لأقوال أحد أفراد الأمن الخاص المكلف بتأمين الكومبوند، والذي قرر أنّ الفنان هيثم خرج فجر أمس، وكان يبدو عليه حالة التعب والإرهاق، وأخبرهم بأنه يعاني من "مغص"، وذهب إلى إحدى الصيدليات داخل الكومبوند، لشراء أدوية، وعاد مرة أخرى إلى الشقة.

وجار الاستماع إلى أقوال الصيدلي الذي قام بصرف العلاج للفنان الراحل للوقوف على أسباب الوفاة.

وكانت قد عثرت النيابة على مكملات غذائية يتناولها الفنان أثناء التمرين.

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ورجحت التحريات والتحقيقات أن وراء إصابة هيثم ب"مغص"، هو تناوله تلك المكملات الغذائية، قبل ذهابه للجيم مع ضعف تناول الطعام، تسببت له فى حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.

وأضافت التحريات والتحقيقات أنه عقب شعور هيثم بالاعياء توجه إلى صيدلية وقام بشراء كمية من الادوية،

وكشفت التحريات والتحقيقات أن واقعة العثور على جثة الفنان كانت فى تمام الواحدة من صباح اليوم، وتبين سلامة منافذ ومداخل الشقة، وعثر على متعلقاته الشخصية بجواره.