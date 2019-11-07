مصر | عاجل.. مفاجأة من النيابة بشأن أسباب وفاة الفنان هيثم زكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة من النيابة بشأن أسباب وفاة الفنان هيثم زكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت معاينة نيابة الشيخ زايد بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص، المحامي العام لنيابات أكتوبر عن مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

حيث عثرت النيابة على مكملات غذائية يتناولها هيثم أثناء التمرين.

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ورجحت التحريات والتحقيقات أن وراء إصابة هيثم بـ"مغص"، هو تناوله تلك المكملات الغذائية، قبل ذهابه للجيم مع ضعف تناول الطعام، تسببت له في حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.

وأضافت التحريات والتحقيقات أنه عقب شعور هيثم بالإعياء توجه إلى صيدلية وقام بشراء كمية من الأدوية.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن واقعة العثور على جثة الفنان كانت فى تمام الواحدة من صباح اليوم، وتبين سلامة منافذ ومداخل الشقة، وعثر على متعلقاته الشخصية بجواره.