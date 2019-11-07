أخبار مصر | وزيرة التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر المحولة على البنوك وهيئة البريد وبنك ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر المحولة على البنوك وهيئة البريد وبنك ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام صرف معاشات شهر نوفمبر للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى والتى بدأ اليوم الخميس صرفها بقيمة 6.14 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف، كذلك بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، والتى تقرر تقديم صرفها ليصبح اليوم الخميس السابع من نوفمبر بدلًا من يوم الأحد العاشر من ذات الشهر، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف.

واستعرضت والى تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات صندوقي التامينات الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر نوفمبر على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى إنتظام عمليات صرف المعاشات حيث وجهت والى باتخاذ اللازم نحو التيسير على أصحاب المعاشات.

وأشارت إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم.