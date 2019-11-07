أخبار مصر | كول كورة EGYPT مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف مصر NOW

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بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر مع منتخب ليبيريا فى نقل مباشر لايف ومتابعة مستمر مباراة مصر اليوم حيث يستضيف ملعب برج العرب في الاسكندرية اللقاء الذى يجمع بين المنتخب المصرى مع منتخب ليبيريا فى لقاء ودى للاستعداد الى مباراة كينيا ومباراة جزر القمر وقد تقرر موعدهم فى يومي 14 و18 من نوفمبر الحالي في منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون بث مباشر وتحديث مستمر للقاء.

يواجه منتخب مصر الوطني نظيره الليبيري مساء اليوم الخميس ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021‪

منتخب مصر واجه ليبيريا في 4 مواجهات من قبل، فاز في 2 وخسر مثلهما.

أولى المواجهات بين المنتخبين كانت يوم 6 يناير عام 1989 في تصفيات مونديال 90 وحقق الفراعنة الفوز بهدفي علاء ميهوب ومحمد رمضان.

وفي مباراة الإياب بليبيريا التي أقيمت يوم 25 يونيو 1989 خسر الفراعنة بهدف نظيفة.

عام1997 بتصفيات مونديال فرنسا فاز منتخب ليبيريا بهدف قبل أن يتغلب المنتخب الوطني المصري عليه بخماسية نظيفة.

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موعد مباراة مصر وليبيريا

بث مباشر وتغطية حية مباراة مصر مع ليبيريا حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر مباريات اليوم من رابط كورة مباشر مع متابعة مباراة مصر مباشر فى خدمة مجانية لمتابعى وجماهير كرة القدم المصرية مباريات اليوم بث مباشر لايف من رابط يلا كورة مباشر فى تحديث مستمر يلا كورة مباشر.

مباراة مصر مع ليبيريا

الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 7:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 7:00 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 7:00 مساء بتوقيت فلسطين

يواجه منتخب مصر الوطني نظيره الليبيري مساء اليوم الخميس ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021‪

منتخب مصر واجه ليبيريا في 4 مواجهات من قبل، فاز في 2 وخسر مثلهما.