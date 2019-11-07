أخبار مصر | بحضور أساتذة الجامعات.. مكتبة الإسكندرية تبحث مواجهة حرب الشائعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور أساتذة الجامعات.. مكتبة الإسكندرية تبحث مواجهة حرب الشائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة"، بحضور عدد من أساتذة الجامعات، وعدد من الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين، بالإضافة إلى ممثلين لمؤسسات الدولة المختلفة.

وجاءت الندوة تأكيدًا لدور مؤسسات الدولة في مواجهة الشائعات، التي تتكاثر وتتزايد، وتحاصر المواطن الذي يحتاج دائمًا إلى التسلح بالوعي في مواجهتها.

وتناولت الفعالية كيفية مواجهة الشائعات، والحد من تأثيراتها الضارة، ورفع نسبة الثقة في العلاقة بين المواطن والدولة، وذلك من خلال إظهار ما تحويه هذه الشائعات من مغالطات، وما تقدمه الدولة من مشروعات وإنجازات تتحقق على أرض الواقع.

وقال الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، إن الدولة المصرية تتعرض لحرب شائعات ممنهجة تقودها جهات معادية إقليميًّا، ودوليًّا؛ وذلك بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض جهود التنمية وبث الفرقة والانقسام في المجتمع وإحداث شقاق في العلاقة بين المواطنين، مؤكدًا أن تلك العوامل تستوجب بذل كل المؤسسات جهودها لمواجهة الشائعات والعمل على رفع وعي المواطنين.