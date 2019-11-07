أخبار مصر | بهاء أبوشقة: حزب الوفد ينصهر مع الجماهير في الشارع المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهاء أبوشقة: حزب الوفد ينصهر مع الجماهير في الشارع المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خلال لقاءه مع أعضاء لجنة الوفد بمحافظة الجيزة، في إطار إطلاق مبادرة الوفد مع الوفديين، التي أطلقها لتناول مشكلات الوفديين بالمحافظة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب"، إن حزب الوفد ينصهر مع الجماهير في الشارع المصري، ويتلاحم معهم، ويشاطرهم آلامهم وأحلامهم وآمالهم، مشيرًا إلى أن أي حزب لن يكون سياسيًا إلا بالتلاحم مع الجماهير وأن يكون جاهزًأ لخوض أي انتخابابات.

وشدد "أبو شقة" على أنه غير مستعد للتضحية بتاريخه السياسي والنيابي إذا لم يحقق حزب الوفد نسبة المقاعد التي تليق بالحزب، مؤكدًا أنه في حالة عدم حصد الحزب مقاعد بقيمة هذا الحزب العريق فإنه سيعلن أنه فشل ولن يستمر في رئاسة الحزب، ولن يقبل بأي نسبة غير مشرفة، مؤكدًا أن مبادرة الوفد مع الوفديين والتي نستهلها بمحافظة الجيزة والتي لها في قلبي كل الحب والاحترام حيث أني كنت رئيس اللجنة في عام 2006 وتجمعني بكل الوفديين في الجيزة علاقات تآخي واعتز بها واعتبرها مرحلة رئيسة من عملي السياسي.

وأضاف أن هدف مبادرة الوفد مع الوفديين هو التأكيد على أننا نعمل بسياسة الأبواب المفتوحة خاصة أنني لست محسوب على احد ولا احد محسوب علي، وعلينا جميعا واجب وطني وهو الحفاظ على حزب الوفد الذي يشكل عمود الخميه في الحياة السياسية والحزبية في مصر، مُشيرًا إلى أن انتخابات رئاسة حزب الوفد في 30 مارس أكدت أن في الوفد رجال قادرون على حماية الحزب، خاصة أن الحزب عقيدة لدي الوفديين، لذلك فان مبادرة الوفد مع الوفديين سوف تكون عبارة عن لقاءات مفتوحة مع الوفديين من اجل مناقشة كافة الأمور التي تصب في صالح الوفد.