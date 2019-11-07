أخبار مصر | "أبو شقة": "الوفد" سيتبنى أي مشكلة من مشكلات الشعب دون مواربة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو شقة": "الوفد" سيتبنى أي مشكلة من مشكلات الشعب دون مواربة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "أبو شقة"، أن الوفد سيتبنى أي مشكلة من مشكلات الشعب دون مواربة، وأي معارضة سيتبناها الوفد ليس من قبيل تصيد الأخطاء وإنما المعارضة الوطنية التي لا تستهدف مصالح شخصية وإنما من أجل مصلحة الدولة المصرية، مُشيرًا إلى أن تاريخ حزب الوفد دائمًا يقف جوار الدولة المصرية، وعندما يكون أمام موقف يستوجب المعارضة سيعارض بقوة، وسيعرض الحلول اللازمة لعلاج المشكلة، متسائلا: "هل حزب الوفد تنظيميا وقوة قبل 30 مارس 2018 كان كما هو الآن؟".
كما دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الوفديين إلى حضور احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد يوم الأربعاء المقبل.