أخبار مصر | "أبو شقة": "الوفد" سيتبنى أي مشكلة من مشكلات الشعب دون مواربة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو شقة": "الوفد" سيتبنى أي مشكلة من مشكلات الشعب دون مواربة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خلال لقائه مع أعضاء لجنة الوفد بمحافظة الجيزة، في إطار إطلاق مبادرة الوفد مع الوفديين، التي أطلقها لتناول مشكلات الوفديين بالمحافظة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب"، إن مبادرة "الوفد مع الوفديين" تؤكد أنه يتبّع سياسة الباب المفتوح وأنه يتبنى جميع المشكلات ويوجه رسالة للجميع بالتعامل مع الشارع والاختلاط بالمواطنين.

وأوضح "أبو شقة"، أن الوفد سيتبنى أي مشكلة من مشكلات الشعب دون مواربة، وأي معارضة سيتبناها الوفد ليس من قبيل تصيد الأخطاء وإنما المعارضة الوطنية التي لا تستهدف مصالح شخصية وإنما من أجل مصلحة الدولة المصرية، مُشيرًا إلى أن تاريخ حزب الوفد دائمًا يقف جوار الدولة المصرية، وعندما يكون أمام موقف يستوجب المعارضة سيعارض بقوة، وسيعرض الحلول اللازمة لعلاج المشكلة، متسائلا: "هل حزب الوفد تنظيميا وقوة قبل 30 مارس 2018 كان كما هو الآن؟".

كما دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الوفديين إلى حضور احتفالية حزب الوفد بعيد الجهاد يوم الأربعاء المقبل.

