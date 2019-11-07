أخبار مصر | "تهامي" يكشف توجيهات "أبو شقة" حول استعدادات "الوفد" بانتخابات المحليات والنواب والشيوخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تهامي" يكشف توجيهات "أبو شقة" حول استعدادات "الوفد" بانتخابات المحليات والنواب والشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، رئيس اللجنة العامة للحزب بالجيزة، توجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، حول الاستعدادات للانتخابات مجالس المحليات والنواب والشيوخ المقبلة، وذلك خلال لقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة مع أعضاء لجنة الوفد بالمحافظة في إطار إطلاق مبادرة "الوفد مع الوفديين"، التي أطلقها رئيس الحزب، لتناول مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب"

وأوضح "تهامي" أن رئيس الحزب وجّه بأن تجري اللجنة العامة اجتماعات مع اللجان المركزية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مجالس المحليات والشيوخ والنواب بدءا من 16 نوفمبر 2019، مؤكدًا أن الاجتماعات ستجرى في الأسبوع الأول مع الدقي والعجوزة، والأسبوع الثاني مع أوسيم والوراق، والأسبوع الثالث مع أكتوبر أول وأكتوبر ثاني، والأسبوع الرابع أبو النمرس والجيزة، والأسبوع الخامس مع البدرشين والعياط، والأسبوع السادس مع إمبابة وكرداسة، والأسبوع السابع مع العمرانية وبولاق الدكرور، والأسبوع الثامن مع الحوامدية والجيزة، والأسبوع التاسع الاجتماع مع اللجنة العام للشباب بمحافظة الجيزة.

كما أكد سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الجيزة، أن حركة العمل للاستعداد للانتخابات ستبدأ من الجيزة، قائلا: "ونشاطركم الحديث بأن الجيزة ستثبت أن لديها القدرة على الفوز بعدد كبير ومهم من المقاعد، والجيزة ستتمكن من ذلك بقدرتكم"، مُؤكدًا أن الوفدين بالجيزة من أعظم الرجال فهم مقاتلون مناضلون يدافعون عنه حتى آخر رمق، لافتًا إلى أن كل من حاول اختراق الوفد كان يقف أمام صخرة صلبة هي الوفديين بالجيزة ويصطدم بها.